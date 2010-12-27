Цветочному налетчику из Петербурга добавили полгода в колонии

Вскрылся еще один преступный эпизод грабителя цветочных магазинов.

Зуфар Гарифуллин получил очередной приговор: уже известного по нападениям на цветочные магазины разбойника приговорили к дополнительным шести месяцам в колонии строгого режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как выяснилось, в списке налетов Гарифуллина был еще один эпизод, также связанный с лавкой цветов, он выяснился недавно. В марте прошлого года мужчина напал с ножом на продавца магазина "Лагуна Роз". Угрожая оружием, он потребовал деньги и похитил выручку в 18 тысяч рублей.

В суде разбойник признал вину. В общей сложности он проведет в колонии 9,5 лет.

Тем временем, в Петербурге перекрыли крупный поток контрабандного антиквариата.

Фото: Piter.TV