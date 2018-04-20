В Петербурге перекрыт крупный поток контрабандного антиквариата

Ценности везли из Европы.

Петербургская полиция пресекла незаконный ввоз культурных ценностей из Европы, сообщила 1 ноября пресс-служба ГУ МВД. В грузовых автомобилях, переправляемых в Петербург на пароме из Финляндии, везли антиквариат с поддельными документами на него. В таможенных декларациях на ценности было сказано, что они приобретены для личного пользования.

В ходе проверки выяснилось, что основания для ввоза были фиктивными, а предметы старины планировались к перепродаже в России по наличному расчету. Заказчиками, предположительно, были антикварные магазины и частные коллекционеры в двух столицах.

Стражи правопорядка установили, что подозреваемые ранее уже трижды проделывали подобные операции и ввезли в Россию более 800 ценных предметов. Кроме того, официальная стоимость антикварного груза в декларациях исчитывалась несколькими миллионами, но реальная цена значительно превышала указанную. При обысках жилищ и складов контрабандистов правоохранители изъяли множество раритетных вещей, среди которых старинная мебель, картины, иконы, предметы из бронзы и золота. Также изъяли грузовики, на которых перевозили ценности.

На данный момент устанавливается ущерб государству от неуплаченных таможеных сборов, два контрабандиста помещены под домашний арест, пятерым предъявили обвинение, остальные находятся под подпиской о невыезде. Также ведется поиск причастности таможенников и некоторых чиновников к нелегальному провозу антиквариата.

А в хранителе многих великих ценностей, Эрмитаже, после реставрации запустили "фонтаны слез".

Фото: пресс-служба ГУ МВД