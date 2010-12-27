Они не работали несколько десятилетий из-за отсутствия возможности пускать воду в залах.

В пятницу, 1 ноября, стало известно, что в Эрмитаже после реставрации запустили "фонтаны слез". Об этом сообщает прес-служба музея.

"Фонтаны слез" находятся в Павильонном зале Эрмитажа. Они не работали несколько десятилетий из-за того, что в в этот зал не могли пустить воду. Этот фонтан является вариацией фонтана в Бахчисарайском дворце в Крыму.

Директора Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что в реставрации принимали участие климатологи и техники. Специалисты смогли восстановить четыре фонтана.

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Фото:Санкт-Петербург Live/вк