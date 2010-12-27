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В Эрмитаже после реставрации запустили "фонтаны слез"
Сегодня, 10:28
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IRINA_CHALKINA

В Эрмитаже после реставрации запустили "фонтаны слез"

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Они не работали несколько десятилетий из-за отсутствия возможности пускать воду в залах.

В пятницу, 1 ноября, стало известно, что в Эрмитаже после реставрации запустили "фонтаны слез". Об этом сообщает прес-служба музея. 

"Фонтаны слез" находятся в Павильонном зале Эрмитажа. Они не работали несколько десятилетий из-за того, что в в этот зал не могли пустить воду. Этот фонтан является вариацией фонтана в Бахчисарайском дворце в Крыму. 

Директора Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что в реставрации принимали участие климатологи и техники. Специалисты смогли восстановить четыре фонтана.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские художницы создали комикс о суперспособностях глухих детей.

Фото:Санкт-Петербург Live/вк

Теги: культура, новости спб, общество, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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