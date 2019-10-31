Алла Маллабиу и Зоя Бойцева победили с этим комиксом в конкурсе "Инновации в Образовании-2019".

В четверг, 31 октября, стало известно о том, что петербургские художницы создали комикс о суперспособностях глухих детей. Об этом сообщает портал "Открытые НКО".

В сюжете комикса история о трёх героях-подростках Илье, Никите и Алёне. Известно, что у Ильи слуховой протез, Никита говорит на языке жестов, а Алёна — обычная девочка, которая выучила жестовый язык. Вместе они образовали "Команду СЛУХ".

"Дети с нормальным слухом читают и узнают о наших героях, о кохлеарном импланте, жестовом языке, сопереживают героям, понимают, что люди разные и каждый человек уникален. Когда ребенок встречает в реальной жизни детей, похожих на героев комикса, он уже знает, что такое жестовый язык и кохлеарный имплант, и принимает детей с нарушением слуха как равных", — отмечают авторы проекта.

Художницы Алла Маллабиу и Зоя Бойцева победили с этим комиксом в конкурсе "Инновации в Образовании-2019".

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Фото и видео:Я Тебя Слышу/вк