По итогам года в городе будут введены в эксплуатацию 11 школ на 8325 мест и 24 детских сада на 3685 мест.

Новый детский сад на 190 мест в Невском районе получил разрешение на ввод. Об этом сообщила пресс-служба комитета по строительству.

Детский сад находится на улице Дмитрия Устинова, 1, корпус 2, строение 1. Заказчиком данного объекта выступал Фонд капитального строительства и реконструкции. В помещении есть залы для физкультуры, занятий музыкой, бассейн, медицинский кабинет, столовая. Во дворе дошкольного учреждения оборудованы прогулочные площадки для всех групп.

По итогам года в городе будут введены в эксплуатацию 11 школ на 8325 мест и 24 детских сада на 3685 мест. На сегодняшний день в эксплуатацию ввели 15 детских садов и 9 общеобразовательных школ.

Ранее Беглов проверил новый детский сад на Варшавской улице.

Фото: Piter.TV