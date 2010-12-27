Беглов проверил новый детский сад на Варшавской улице

Учреждение рассчитано на 125 детей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал с рабочим визитом в Московский район. Он осмотрел новый детский сад №4 на Варшавской улице, дом 6, корпус 3.

Учреждение рассчитано на 125 детей, в нем семь групп. Две ясельные группы (2-3 года), две группы младшего дошкольного возраста (3-4 года), одна группа для детей от 4 до 5 лет, еще одна – для ребят от 5 до 6 лет и подготовительная группа от 6 до 7 лет.

Сад ввели в эксплуатацию еще в 2016 году, но дети начали ходить в сад только в августе 2019 года. Приобрести в собственность города здание удалось только в этом году за счет федерального бюджета.

В саду есть игровые комнаты с интерактивными песочницами, спортивные и музыкальные залы, зал робототехники.

Ранее в заброшенном детском саду на Петроградке журналисты Piter.TV нашли документы с данными детей.

Фото: Piter.TV