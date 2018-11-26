В заброшенном детском саду на Петроградке найдены документы с данными детей

Сотни документов с персональными данными детей и родителей обнаружены в заброшенном корпусе детского сада №93 Петроградского района.

Журналисты Piter.TV обнаружили кипу документов в пустующем здании на проспекте Лизы Чайкиной, 5. Ранее в этом помещении располагался ГБДОУ д/с № 93 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас он находится в другом здании на улице Глухая Зеленина, 6.

В заброшенном здании была обнаружена наклейка, согласно которой помещение охраняется отделением вневедомственной охраны. Однако внутри охранников не было. Проникнуть в заброшенный детский сад можно беспрепятственно: по словам местных жителей, внутри помещения регулярно играют местные школьники, заглядывают в него и маргинальные личности.

После осмотра нескольких помещений в распоряжении Piter.TV оказались копии свидетельств о рождении детей, документы об усыновлении, номера телефонов, приказы, счета и акты с реквизитами. В открытом доступе находится значительный объем персональных данных: это и адреса проживания несовершеннолетних, и адреса их родителей, и сведения о состоянии здоровья. Сейчас доступ к ним может получить любой злоумышленник, который сможет оказаться на территории объекта.

По данным Piter.TV, детский сад переехал в новое здание осенью прошлого года. Это значит, что основной массив персональных данных актуален до сих пор. Наши журналисты прозвонили по нескольким телефонным номерам, найденным в документах родителей. Собеседники подтвердили, что они имеют отношение к детскому саду и назвали те же ФИО, что и были указаны напротив их номеров.

Редакция Piter.TV открыта для получения комментариев со стороны компетентных органов.

О том, что еще удалось найти нашим журналистам в заброшенном детском саду – смотрите скоро в спецрепортаже на Piter.TV.

Этот случай оказался не единственным за последнее время. Ранее в Выборгском районе на помойку выбросили документы клиентов "Почты России".

Видео и фото: Piter.TV