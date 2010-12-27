  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Чтобы талант не пропадал": Меган Маркл намерена вернуться в кино
Сегодня, 22:41
49
IRINA_CHALKINA

"Чтобы талант не пропадал": Меган Маркл намерена вернуться в кино

0 0

Принц Гарри поддерживает супругу.

В пятницу, 30 августа, стало известно о том, что  Меган Маркл намерена вернуться в кино. Об этом заявил заявил королевский эксперт Роб Шутер.

Эксперт заявил, что такое решение связано со скукой жены принца. В данный момент Маркл подыскивает подходящий сценарий. Возможно, герцогиня Сассекская сыграет в историческом фильме. Кроме того, королевская особа не прочь стать продюсером.

Принц Гарри поддерживает идею жены. Он уверен, что Маркл одна из лучших актрис в истории.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года.

Ранее мы сообщали  о том, что принцу Гарри и Меган Маркл присвоят новые титулы.

Фото:меган маркл/вк

 

Теги: кино, меган маркл, мировые новости, принц гарри
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии