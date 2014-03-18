"Что с ним сделали?" Захарова о скандале вокруг Карлоса Сантаны

В МИД России прокомментировали давление на артиста из-за его мнения.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik прокомментировала ситуацию, в которой оказался всемирно известный музыкант Карлос Сантана. Речь идет об инциденте в американском штате Нью-Джерси, когда во время концерта артист признался зрителям о том, что признает только два пола - мужской и женский. После этого музыканту пришлось оправдываться в интервью. Он также написал в социальных сетях о том, что "сожалеет о своих бестактных заявлениях". Однако он добавил, что следует уважать свободу мнений. В МИД РФ считают, что на иностранца было оказано беспрецедентное давление.

Карлос Сантана позволил себе сказать о том, что есть только мужчина и женщина, и все. Мне казалось, что он в той позиции, когда может озвучить факт без оглядки на какую-то политическую конъюнктуру. Сколько прошло? Сутки, да? Между его "революционным" заявлением и его оправданиями, посыпанием головы пеплом и извинениями. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила, что позицию или мнение по принципиальному вопросу не возможно поменять за один день. Поэтому она связывает "правки в подходе" либо с прямой угрозой, либо со звонками или встречами с теми людьми, которые открыли перед несогласными "жуткие перспективы, может быть, в отношении близких, семей, детей...", что в результате у них не остается другого выхода.

Захарова: у киевского режима – не корни, а "одно корневище".

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио