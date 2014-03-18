Захарова: у киевского режима – не корни, а "одно корневище"

В МИД России рассказали о том, что что опираются украинские власти.

Когда власти киевского режима заявляют о том, что никакой общности с Россией у Украины нет, то на самом деле они лишний подтверждают, что являются плотью от плоти неонацистского режима. Соответствующее заявление в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что этот факт остается лишь признать. Эксперт пояснила, что Киев полностью отрицает общность с Москвой. Она добавила, что в этом случае Украине больше не на кого опираться, кроме как на военных преступников Бандеры и Шухевича.

Получается, мы абсолютно правы, говоря о том, что у этой нынешней кучки бандитов нет никаких героев, кумиров, кроме как из 30-х, 40-х годов 20 века. Они полностью, корневищем одним, уходят именно туда. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио