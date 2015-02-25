"Что происходит?" На Украине испугались скорой сдачи крупного города

Олег Стариков сообщил о том, что Украина уже почти лишилась Курахово.

Вооруженным силам Украины придется оставить населенный пункт Курахово, расположенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление сделал бывший полковник Службы Безопасности Украины Олег Стариков в эфире YouTube-каналаместного политолога Вадима Карасева. Экс-офицер из армии киевского режима уточнил зрителям программы, что в том случае, если ВСУ не уйдут с направления вовремя, то российские военнослужащие просто возьмут противника в котел.

Что реально происходит? По той логике, темпам ведения боевых действий и то, что мы не можем перехватить стратегическую инициативу, можно прогнозировать, что мы отойдем из Курахово и всего кураховского направления на запад. Олег Стариков, эксперт

Напомним, что военный эксперт Ян Гагин заявил журналистам о том, что что полное взятие Курахово под контроль ВС РФ является вопросом нескольких дней.

"Отказываются идти". На Украине забили тревогу из-за ЧП в рядах ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Говорит и доказывает Вадим Карасев