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"Что происходит?" На Украине испугались скорой сдачи крупного города

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Олег Стариков сообщил о том, что Украина уже почти лишилась Курахово.

Вооруженным силам Украины придется оставить населенный пункт Курахово, расположенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление сделал бывший полковник Службы Безопасности Украины Олег Стариков в эфире YouTube-каналаместного политолога Вадима Карасева. Экс-офицер из армии киевского режима уточнил зрителям программы, что в том случае, если ВСУ не уйдут с направления вовремя, то российские военнослужащие просто возьмут противника в котел.

Что реально происходит? По той логике, темпам ведения боевых действий и то, что мы не можем перехватить стратегическую инициативу, можно прогнозировать, что мы отойдем из Курахово и всего кураховского направления на запад.

Олег Стариков, эксперт

Напомним, что военный эксперт Ян Гагин заявил журналистам о том, что что полное взятие Курахово под контроль ВС РФ является вопросом нескольких дней.

"Отказываются идти". На Украине забили тревогу из-за ЧП в рядах ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Говорит и доказывает Вадим Карасев

Теги: вадим карасев, курахово, олег с тариков, сбу
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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