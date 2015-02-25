"Что происходит?" На Украине испугались скорой сдачи крупного города

Вооруженным силам Украины придется оставить населенный пункт Курахово, расположенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление сделал бывший полковник Службы Безопасности Украины Олег Стариков в эфире YouTube-каналаместного политолога Вадима Карасева. Экс-офицер из армии киевского режима уточнил зрителям программы, что в том случае, если ВСУ не уйдут с направления вовремя, то российские военнослужащие просто возьмут противника в котел.
Что реально происходит? По той логике, темпам ведения боевых действий и то, что мы не можем перехватить стратегическую инициативу, можно прогнозировать, что мы отойдем из Курахово и всего кураховского направления на запад.
Олег Стариков, эксперт
Напомним, что военный эксперт Ян Гагин заявил журналистам о том, что что полное взятие Курахово под контроль ВС РФ является вопросом нескольких дней.
"Отказываются идти". На Украине забили тревогу из-за ЧП в рядах ВСУ.
Фото и видео: YouTube / Говорит и доказывает Вадим Карасев
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