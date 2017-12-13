"Что она тут забыла?": глава парламента Петербурга заявил, что Собчак - как слон в зоопарке

"Она может молотить все, что угодно", - говорит Макаров о Собчак.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров прокомментировал намерение Ксении Собчак сместить Георгия Полтавченко с поста губернатора Петербурга. Своим мнением он поделился с журналистами на брифинге в Мариинском дворце 21 февраля.

Знаю, что она хочет сместить Полтавченко. Но ведь, знаете, слон в зоопарке тоже хочет 150 кг бананов в один день съесть, но кто ему даст? Также и Ксения Собчак. Она может молотить все, что угодно. Что она тут забыла? Кто ей будет давать муниципальные подписи? Заявил председатель Законодательного собрания

Ранее стало известно, что Ксения Собчак собралась требовать отставки губернатора Полтавченко. Также сегодня стало известно, что Вячеслав Макаров взял отпуск, чтобы поддержать Путина в его предвыборном штабе.

Макаров неоднократно поддерживал Полтавченко на выборах. Сегодня Полтавченко заявил, что собирается на выборы губеранатора города в 2019 году.

Фото: ВКонтакте / Ксения Собчак