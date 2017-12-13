Спикер ЗакСа взял отпуск, чтобы работать в штабе Путина

Вячеслав Макаров намерен работать в штабе Путина.

Сегодня, 21 февраля, спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров написал заявление об отпуске. Об этом он заявил представителям СМИ на брифинге в Мариинском дворце, сообщает корреспондент "Фонтанки".

По словам Макарова, отпуск он взял для того, чтобы принимать участие в избирательной кампании Владимира Путина, однако согласно регламенту ЗакСа, он продолжит посещать заседания парламента.

Я вошёл в штаб Владимира Путина. Однако и до этого "Единая Россия" принимала активное участие в выборной кампании. Отметил Макаров

Напомним, ранее было известно о том, что 19 февраля вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов ушел в отпуск и занял должность соруководителя регионального штаба Владимира Путина.

Фото: сайт ЗакСА