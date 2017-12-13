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Вице-губернатор Петербурга ушел в отпуск, чтобы поддержать Путина
Сегодня, 14:21
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nadiputintseva
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Вице-губернатор Петербурга ушел в отпуск, чтобы поддержать Путина

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Чиновник занял пост соруководителя петербургского штаба.

19 февраля вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов ушел в отпуск. По информации пресс-секретаря Михаила Калинина, вместо привычной работы он занял должность соруководителя регионального  штаба Владимира Путина.

Калинин не пояснил какие обязанности возлагаются на соруководителя, но подчеркнул, что это не то же самое, что сопредседатель. Предполагается, что Серов занял должность заместителя сопредседателя штаба, ректора Горного университета Владимира Литвиненко. В этом качестве он выступил сегодня на штабном совещании.

Стоит отметить, что на данное назначение также претендовал спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров, который тоже намеревался вступить в региональный штаб Путина.

Теги: выборы 2018 , новости спб , серов , штаб путина спб
Категории: Новости СПб

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