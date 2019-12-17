Выставка "Коллекционеры. ХХ век"

На выставке представили картины из тридцати частных собраний – эти произведения прежде не были доступны взору широкой публики.
Среди работ – живопись Александра Головина, Бориса Григорьева и Владимира Татлина, графика Михаила Врубеля, Валентина Серова, Александра Бенуа, театральные эскизы и рисунки других мастеров, редкий расписной фарфор XVIII-XX веков.
Место: KGallery (набережная реки Фонтанки, 24)
Цена: до 250 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Фото: ВК/ KGallery
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