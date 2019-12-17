Выставка "Коллекционеры. ХХ век"

Редкие работы Серова, Врубеля, Бенуа, Малявина и Татлина из частных собраний.

На выставке представили картины из тридцати частных собраний – эти произведения прежде не были доступны взору широкой публики.

Среди работ – живопись Александра Головина, Бориса Григорьева и Владимира Татлина, графика Михаила Врубеля, Валентина Серова, Александра Бенуа, театральные эскизы и рисунки других мастеров, редкий расписной фарфор XVIII-XX веков.

Место: KGallery (набережная реки Фонтанки, 24)

Цена: до 250 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ KGallery