Народному артисту Серову выстрелили в ногу во время потасовки

В институте хирургии имени Вишневского из его ноги вытащили резиновую пулю.

Народный артист России Александр Серов раскрыл подробности драки со стрельбой в кафе в Подмосковье. В ходе конфликта артисту выстрелили в ногу. Об этом сообщил телеканал "Звезда".

Серов рассказал, что пули были резиновые, но все же ему пришло обратиться в институт хирургии имени Вишневского. Пулю из ноги певца извлекли. Певец поделился, что теперь он немного хромает. В полицию он не обращался, так как участники конфликта сбежали с места потасовки.

Александр Серов известен по песням "Как быть", "Я люблю тебя до слез", " Ты меня любишь". Народным артистом он стал в 2004 году.

Ранее в результате ссоры в петербургском ресторане посетителю выстрелили в голову.

Видео: Instagram/ alexander_serov_official