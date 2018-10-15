В женском монастыре в Ленобласти слесарю выстрелили в глаз

Он находится в больнице.

Стрельбой закончилась ссора двух мужчин в женском монастыре в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В межрайонную больницу 26 мая около пяти часов вечера обратился 59-летний слесарь областного водоканала. У него было ранение левого глаза, размозжение левого глазного яблока, рваная рана верхнего века. Пострадавший был госпитализирован в Ленинградскую областную клиническую больницу.

По предварительным данным, на территории Введено-Оятского женского монастыря РПЦ Тихвинской епархии в поселке Рассвет 54-летний неработающий местный житель во время ссоры, выстрелил слесарю в лицо из цилиндрического предмета со спусковым механизмом и резьбовым патроном ("Сигнал охотника").

Подозреваемый задержан. Ранее он уже был судим за угрозу убийством, кражу и грабеж.

В конце апреля попавшая под обстрел в отеле 18-летняя девушка-администратор лишилась глаза.

Фото: Piter.TV