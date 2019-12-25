Попавшая под обстрел в отеле 18-летняя девушка-администратор лишилась глаза

Врачи смогли стабилизировать её состояние, но спасти глаз не удалось.

Пострадавшая 18-летняя девушка-администратор все же лишились глаза после выстрела в нее. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник.

Во вторник, 21 апреля, в отеле на Садовой в девушку выстрелил мужчина. Её госпитализировали в ФГБУ ВЦЭРМ им А. М. Никифорова МЧС России. Врачи смогли стабилизировать состояние пострадавшей и спасти ей жизнь, но глаза девушка всё же лишилась.

По подозрению в преступлении задержали хозяина отеля. С места происшествия также были изъяты пистолет "Оса", карабин, помповое ружье "Байкал", газовый пистолет (револьвер 9 мм) и патроны.

Фото: Piter.TV