Владелец отеля на Садовой выстрелил в глаз своего администратора

Девушку увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Во вторник, 21 апреля, в полицию Центрального района поступило сообщение о госпитализации 18-летней девушки, работающей администратором в отеле на Садовой улице. Петербурженку увезли в больницу с огнестрельным ранением глаза. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По подозрению в совершении преступления был задержан 36-летний владелец отеля. Пострадавшую доставили в ВЦЭРМ имени Никифорова МЧС России в тяжелом состоянии. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, разрушение левого глаза, инородное тело в глазнице, а также перелом стенки орбиты.

По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV