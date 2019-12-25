В Сосновом бору мужчина устроил стрельбу из-за музыки пьяных соседей

В начале он навестил компанию и попросил сделать тише.

Вечером 12 апреля в полицию поступило сообщение о звуках стрельбы на базе отдыха в Сосновом бору. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, стрельба произошла в одном из домов, разделенном на две части. В одной отдыхали две семьи с детьми, в другой – компания пьяных молодых людей.

После 22 часов вечера молодежь громко слушала музыку, что не понравилось их соседям. Глава одного из семейств навестил шумную компанию и попросил сделать музыку тише. Молодые люди убавили звук, но ненадолго. Тогда мужчина взял травматический пистолет и вновь явился к соседям, где произвел несколько выстрелов в пол.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: pixabay.com