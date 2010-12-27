В результате ссоры в петербургском ресторане посетителю прострелили голову

Возбуждено уголовное дело.

В ночь на 21 декабря в полицию Красносельского района Петербурга поступило сообщение о стрельбе в ресторане, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место в общественное заведение на улице Доблести, 9 и по камерам видеонаблюдения подтвердили информацию.

Стало известно, что между двумя посетителями ресторана внезапно возникла ссора. В ходе нее неизвестный мужчина ударил второго 35-летнего участника конфликта рукояткой не установленного пистолета по голове, из-за чего произошел непроизвольный выстрел. Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести. В больнице у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). По факту произошедшего полицейскими проводится проверка.

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