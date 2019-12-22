На КАД такси с пассажирами попало в аварию

Их автомобиль подрезали.

В ночь на 22 декабря на съезде с КАД в Горелово произошла авария с участием такси, рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Очевидцы ДТП отмечают, что такси подрезали. На видео с места происшествия видно, что автомобиль довольно сильно влетел в отбойники.

По информации свидетелей аварии, водитель в результате столкновения не пострадал, а его пассажиры получили травмы. Парень госпитализирован с травмами средней степени тяжести, а девушка получила легкие телесные ушибы.

По факту происшествия проводится проверка.

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Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"