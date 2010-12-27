В Петербурге каршеринг влетел в снегоуборочную машину

Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

В ночь на 22 декабря в Приморском районе Петербурга произошла авария с участием каршеринга и снегоуборочной машины, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, около 2:30 на Торфяной дороге, 10 мужчина 1982 года рождения на каршеринге "Фольксваген Поло" врезался в "Камаз" с прицепом, предназначенный для уборки снега.

Как видно на фотографиях с места происшествия, легковушку сильно прижало под грузовик.

В результате аварии водитель каршеринга госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"