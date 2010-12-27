В ДТП под Петербургом погиб пожилой водитель

Мужчина скончался по пути в больницу.

В Ломоносовском районе Ленобласти в субботу произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом уведомила ОГИБДД по Ломоносовскому району ЛО.

По предварительной информации, авария произошла на дороге "Форт Коваши - Сосновый бор" утром. Управляющий автомобилем Lada Granta 32-летний мужчина, двигаясь в сторону Соснового бора из Петербурга, выехал на встречную полосу. После водитель столкнулся с Mitsubishi Lancer, за рулем которого был 62-летний мужчина.

Несправившийся с управлением автотранспорта водитель погиб. Второй участник ДТП госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Ранее в Приозерском районе иномарка также влетела в двигающуюся навстречу машину.

Фото: Дорожный инспектор / VK