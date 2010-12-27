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В ДТП под Петербургом погиб пожилой водитель
Сегодня, 19:57
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arteliseev

В ДТП под Петербургом погиб пожилой водитель

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Мужчина скончался по пути в больницу.

В Ломоносовском районе Ленобласти в субботу произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом уведомила ОГИБДД по Ломоносовскому району ЛО.

По предварительной информации, авария произошла на дороге "Форт Коваши - Сосновый бор" утром. Управляющий автомобилем Lada Granta 32-летний мужчина, двигаясь в сторону Соснового бора из Петербурга, выехал на встречную полосу. После водитель столкнулся с Mitsubishi Lancer, за рулем которого был 62-летний мужчина. 

Несправившийся с управлением автотранспорта водитель погиб. Второй участник ДТП госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Ранее в Приозерском районе иномарка также влетела в двигающуюся навстречу машину.

Фото: Дорожный инспектор / VK

 

Теги: дтп, леобласть, ломоносовский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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