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В Ленобласти иномарка вылетела на встречку и врезалась в автомобиль
Сегодня, 17:26
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EvaRaskol

В Ленобласти иномарка вылетела на встречку и врезалась в автомобиль

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Оба водителя госпитализированы.

Сегодня, 21 декабря, около 13:30 в Приозерском районе Петербурга произошла авария с участием двух автомобилей, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, на 42 километре автодороге Пески-Подгорье мужчина 1985 года рождения на автомобиле "Форд мустанг" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там иномарка влетела в двигающийся навстречу "BMW 520". 

В результате аварии водитель "Форда" доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии. Мужчина 1963 года рождения, находившийся за рулет второго автомобиля, госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге бетономешалка впечатала кроссовер в стену дома.

Фото: Pixabay 

 

Теги: авария, дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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