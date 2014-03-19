На Урале фельдшер провела осмотр пациента с 40-градусной температурой во дворе дома

У больного после госпитализации диагностировали 80% поражение легких.

В Свердловской области фельдшер провела осмотр пациента, у которого была высокая температура, на улице. Об этом информирует интернет-портал "Е1.ru".

О произошедшем журналистам рассказала дочь мужчины, которого осматривал сотрудник медицинской службы. По ее словам, отец и мать заболели коронавирусом. 2 октября семья вызвала фельдшера, однако та отказалась войти в дом и пригласила мужчину выйти на улицу. При этом у больного была 40-градусная температура.

После мне позвонила мама и рассказала, что папу попросили выйти на осмотр на улицу, при этом врач знала, что у него высокая температура, но отказалась пройти в дом, осмотр проводила на расстоянии, если это вообще можно было назвать осмотром. из сообщения дочери мужчины

Вечером того же дня мужчину госпитализировали. У него диагностировали 80% поражение легких. 27 октября пациент скончался. Дочь умершего подчеркнула, что не обвиняет фельдшера в смерти своего отца.

Женщина написала жалобу на имя главного врача городской больницы. В пресс-службе медицинского учреждения заявили, что администрация провела расследование, а также опросила фельдшера, после чего был подготовлен ответ и даны все пояснения, в том числе родственникам. В учреждении отметили, врач должен оказать помощь там, где он может ее оказать.

Ранее в Челябинской области двух сотрудников регионального управления МЧС и медсестру поликлиники заподозрили в предоставлении гражданам QR-кодов без фактического прохождения вакцинации от COVID-19.

Фото: Piter.tv