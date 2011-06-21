В Ленобласти назначили начальника Госстройнадзора

Андрей Семчанков родился 22 июля 1967 года в Ленинграде. В строительной отрасли работает с 1990-го года.

В Ленобласти назначили председателя Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы (Госстройнадзора). Им стал Андрей Семчанков.

До момента назначения он был временно исполняющим обязанности председателя, а ранее ― первым заместителем председателя. Работает в госоргане с августа 2021 года.

На сайте ведомства информацию пока не обновили. Там председателем значится Циганов Николай Михайлович.

Напомним, Госстройнадзор выдает разрешение на строительство, контролирует ход проведения работ, а затем выдает или не выдает разрешение на ввод в эксплуатацию.

Фото: Telegram / Стройблок для СМИ