В Ленобласти назначили начальника Госстройнадзора

В Ленобласти назначили председателя Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы (Госстройнадзора). Им стал Андрей Семчанков.
До момента назначения он был временно исполняющим обязанности председателя, а ранее ― первым заместителем председателя. Работает в госоргане с августа 2021 года.
На сайте ведомства информацию пока не обновили. Там председателем значится Циганов Николай Михайлович.
Напомним, Госстройнадзор выдает разрешение на строительство, контролирует ход проведения работ, а затем выдает или не выдает разрешение на ввод в эксплуатацию.
Фото: Telegram / Стройблок для СМИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все