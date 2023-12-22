На Приморском проспекте на здании появились надписи с оскорблением президента

Возбуждено уголовное дело по ст.214 ч.2 УК РФ (Вандализм).

В Приморском районе Петербурга неизвестные нанесли на стену здания надписи, оскорбляющие президента РФ. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицейский 16 января около часа ночи при патрулировании территории на стене дома 16 по Приморскому проспекту в арке обнаружил надписи, оскорбляющие президента РФ. Надписи были выполнены красной, оранжевой и белой красками. Утром надписи закрасили сотрудники ЖКС.

Возбуждено уголовное дело по ст.214 ч.2 УК РФ (Вандализм).

В конце прошлого года в Петербурге завели уголовное дело после повреждения баннера с героем СВО.

Фото: Piter.tv