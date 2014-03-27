В Петербурге завели уголовное дело после повреждения баннера с героем СВО

Неизвестный закрасил черной краской лицо участника спецоперации.

В Приморском районе Петербурга вандалы повредили рекламный щит с героем СВО. Правоохранители завели уголовное дело.

По информации Piter.tv, в полицию обратилась сотрудница компании, которая занимается размещением баннеров. Она рассказала стражам порядка, что 18 декабря на Комендантском проспекте у дома № 23, корпус 2, неизвестный закрасил черной краской лицо участника спецоперации.

Оперативники разыскивают злоумышленника. Добавим, что видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv