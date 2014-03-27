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В Петербурге завели уголовное дело после повреждения баннера с героем СВО
Сегодня, 8:27
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В Петербурге завели уголовное дело после повреждения баннера с героем СВО

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Неизвестный закрасил черной краской лицо участника спецоперации. 

В Приморском районе Петербурга вандалы повредили рекламный щит с героем СВО. Правоохранители завели уголовное дело. 

По информации Piter.tv, в полицию обратилась сотрудница компании, которая занимается размещением баннеров. Она рассказала стражам порядка, что 18 декабря на Комендантском проспекте у дома № 23, корпус 2, неизвестный закрасил черной краской лицо участника спецоперации. 

Оперативники разыскивают злоумышленника. Добавим, что видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Васильевском острове подросток выпал из окна и вернулся домой.

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Фото: Piter.tv

 

Теги: баннер с героем сво, вандализм, полиция, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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