На Васильевском острове подросток выпал из окна и вернулся домой

Юношу доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

В Василеостровском районе накануне, 21 декабря, школьник выпал из окна с высоты четвертого этажа. 17-летний юноша смог самостоятельно вернуться в квартиру.

Инцидент произошел в доме № 24 по Малому проспекту В. О. Молодого человека доставили в детскую больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, ушибы, ссадины и гематомы. Школьник находится в тяжелом состоянии.

Известно, что подросток состоит на учете в ПНД. Мальчик воспитывается в полной и благополучной семье.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv