Собчак будет требовать отставки Полтавченко

На пресс-конференции Собчак заявила, что будет добиваться отставки губернатора Санкт-Петербурга.

Кандидат в президенты от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак заявила, что в рамках своей президентской кампании будет добиваться отставки губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

Городом должны управлять энергичные, просвещенные силы. Осенью у Петербурга должен быть нормальный европейский губернатор. Хватит назначать своих друзей управлять регионами. Заявила Собчак на пресс-конференции.

Собчак также отметила, что её не нравятся запреты на проведение марша памяти Бориса Немцова, а также, что Исаакиевский собор передается РПЦ.

Вчера я была в Петербурге. Я, честно говоря, не понимаю, как самый европейский город нашей страны оказался в такой ситуации, что вместо заседаний идут православные молебны, а Исаакий вместо музея отдается церкви. Я считаю, что это неправильно. Исаакий должен быть музеем. И я не понимаю, почему в моем родном городе запрещают марш Бориса Немцова. Все это и многое другое стыдно и позорно. Ксения Собчак

Фото: ВКонтакте / Ксенич Собчак