Полтавченко намерен участвовать в выборах губернатора в 2019 году

Георгий Полтавченко намерен избираться на 3-й срок.

Георгий Полтавченко намерен принять участие в следующих губернаторских выборах. По его словам, выборы пройдут в 2019 году.

Об этом Полтавченко сообщил в интервью телеканалу "Санкт-Петербург", которое вышло в эфир 21 февраля.

Ближайшие выборы будут в 19-м году, времени много, но я не исключаю возможности, что я на эти выборы пойду. Заявил действующий губернатор

Кроме того, во время интервью Полтавченко и тележурналист Юрий Зинчук обсудили вопросы строительства метро, мостов, образования и уборки города.

Георгий Полтавченко возглавляет Петербург с 31 августа 2011 года. Именно тогда он был впервые утвержден в должности губернатора. В сентябре 2019 года его полномочия истекут.

Фото: ВКонтакте / Георгий Полтавченко