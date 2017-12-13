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Полтавченко намерен участвовать в выборах губернатора в 2019 году
Вчера, 22:39
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Полтавченко намерен участвовать в выборах губернатора в 2019 году

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Георгий Полтавченко намерен избираться на 3-й срок.

Георгий Полтавченко намерен принять участие в следующих губернаторских выборах. По его словам, выборы пройдут в 2019 году.

Об этом Полтавченко сообщил в интервью телеканалу "Санкт-Петербург", которое вышло в эфир 21 февраля.

Ближайшие выборы будут в 19-м году, времени много, но я не исключаю возможности, что я на эти выборы пойду.

Заявил действующий губернатор

Кроме того, во время интервью Полтавченко и тележурналист Юрий Зинчук обсудили вопросы строительства метро, мостов, образования и уборки города. 

Георгий Полтавченко возглавляет Петербург с  31 августа 2011 года. Именно тогда он был впервые утвержден в должности губернатора. В сентябре 2019 года его полномочия истекут.

Фото: ВКонтакте / Георгий Полтавченко

Теги: выборы , губернатор , полтавченко , спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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