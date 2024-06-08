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"Что будем делать?" Французский генерал обратился к Макрону из-за России

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Кристоф Гомар призвал Елисейский дворец не отправлять французов в боевые действия на Украине.

Французское руководство не знает, как отреагировать на возможный воздушный удар российских военнослужащих по своим инструкторам, если те будут находиться на украинской территории. Соответствующее заявление сделал в эфире местного YouTube-канала L"invité бывший начальник военной разведки Пятой республики, генерал Кристоф Гомар. Европейский специалист уточнил,что Парижу не стоит рисковать собственными специалистами и отправлять бойцов в зону сражений, так как военные уже сейчас выполняют задачи в Польше и Румынии.

Я считаю, что отправка инструкторов на Украину — это виток эскалации. Что мы будем делать, если однажды французские солдаты погибнут на Украине в результате бомбардировок со стороны российской армии? Какой будет реакция французов, реакция президента, главнокомандующего?

Кристоф Гомар, генерал Франции

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Фото и видео: YouTube / L"invité

Теги: военные инструкторы, генерал, кристоф гомар, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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