Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские подразделения "Центральной" группировки войск на авдеевском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 февраля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер добавил, что средства противовоздушной обороны поразили четыре дрона Вооруженных сил Украины, а также снаряд для реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

Отражены семь контратак 71-й егерской, 3-й штурмовой и 53-й механизированной бригад в районах Красногоровского участка, западнее Авдеевки и Ласточкина. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Противник лишился до 450 человек личного состава убитыми и ранеными, танка Т-72, четырех машин боевой пехоты, шести бронированных транспортных средств, включая один БТР "Спарта" британского производства, пять единиц автомобильной техники.Отечественными расчетами FPV-беспилотников поражены РСЗО "Град" и гаубица Д-30 ВСУ.

"Востоком" отражена контратака противника в районе Новозлатополя.

Фото и видео: Минобороны России