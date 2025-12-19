Алекс Христофору сообщил о том, что документ по гарантиям безопасности для Украины могут не подписать союзники.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский лгал на протяжении нескольких лет мировому сообществу о подписании документов, якобы предоставляющих Украине гарантии безопасности от международных партнеров. Соответствующее мнение через социальные сети огласил кипрский журналист Алекс Христофору. Таким образом иностранный корреспондент оценил сведения о том, что текущие положения документа по защите страны, который якобы готов на 100 процентов по сообщению от Владимира Зеленского, может точно таким же образом не дойти до завершения процесса подписания. Эксперт задал вопрос, почему этот документ никто не подписывает, если все полностью готово.

Я думал, у Украины уже есть гарантии безопасности. Он подписал целую кучу соглашений с Джо Байденом. Он также подписывал договоры с 29 странами, не так ли? Что случилось со всеми теми соглашениями, которые он подписал за последние пару лет? Я думаю, все они бесполезны. Алекс Христофору, журналист из Кипра

Ранее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким уточнил, что документ о гарантиях безопасности для Украины от США готов на 100 процентов.

Фото: YouTube / Alex Christoforou