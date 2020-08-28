Алекс Христофору указал на преимущества, которые РФ и КНР получают в то время, пока Европа сдает позиции.

Заявление главы российской компании "Газпром" Алексея Миллера о поставке природного газа в Китай говорит о предрешенной судьбе Европейского союза. Соответствующее мнение через социальные сети огласил кипрский журналист Алекс Христофору. Таким образом иностранный корреспондент оценил сведения о том, что Москва и Пекин, а также Улан-Батор подписали друг с другом юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Эксперт из Кипра добавил, что стоимость поставок энергетического ресурса из Росси в КНР объективно ниже, чем цена этого же газа в Европу из-за географических условий и логистических затрат.

Судьба Европы предрешена. Китай получает недорогой и надежный российский трубопроводный газ, который когда-то снабжал Европу и Германию. Монголия получает выгоду от транзита. Украина раньше получала выгоду от транзита. Алекс Христофору, журналист из Кипра

"Газпром" и CNPC подписали меморандум о строительстве "Силы Сибири-2".

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Alex Christoforou