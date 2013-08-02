"CODA: ребенок глухих родителей" удостоена "Оскара" в номинации "Лучший фильм"

Фильм рассказывает о девочке, которая осталась единственной слышащей в семье.

Картина "CODA: ребенок глухих родителей" (CODA, 2020) режиссера Шан Хейдер удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Трансляция 94-ой торжественной церемонии вручения кинопремии прошла на местном телеканале ABC. Жюри из Академии киноискусств выбрало лучшим фильмом 2022 года комедийно-драматичную работу о девочке-подростке, которая является единственным слышащим членом своей семьи.

Кроме картины на победу в номинации претендовали фильмы "Власть пса" новозеландки Джейн Кэмпион, "Король Ричард" от Рейнальдо Маркуса Грина, "Дюна" Дени Вильнёва, "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона, "Вестсайдская история" Стивена Спилберга, "Сядь за руль моей машины" японского режиссера Рюсукэ Хамагути, "Не смотрите наверх" авторства Адама Маккея, "Аллея кошмаров" режиссера Гильермо дель Торо и "Белфаст", созданный Кеннетом Браной.

Киностудии "Ленфильм" исполнилось 108 лет.

Фото и видео: ABC