Киностудии "Ленфильм" исполнилось 108 лет

Piter.TV рассказывает о наиболее важных периодах и событиях в жизни студии.

Сегодня легендарной отечественной киностудии "Ленфильм" исполняется 108 лет. В стенах "Ленфильма" были созданы такие прославленные и любимые зрителями кинокартины, как "Мой друг Иван Лапшин" (1984), "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979), "Особенности национальной охоты" (1995), "Республика ШКИД" (1966), "На войне как на войне" (1968), "Чапаев" (1934), "Свадьба в малиновке" (1967) и многие другие. В связи со знаменательной датой Piter.TV рассказывает о наиболее важных периодах и событиях в жизни студии.

На пути к "Ленфильму"

Возникновению "Ленфильма" предшествовало важное событие. 16 мая 1896 года в Петербурге состоялся первый в истории России киносеанс. Вниманию зрителей была представлена десятиминутная подборка документальных работ братьев Люмьер. Только-только изобретенный синематограф поразил петербургскую публику и стал сенсацией.

В 1908 году инженер Владислав Карпинский открывает на Каменноостровском проспекте киностудию под названием "Омниум-кино", специализирующуюся на создании документальных, художественных и хроникальных картин.

5 марта 1914 года "Омниум-кино" становится военно-кинематографическим отделом военного Скобелевского комитета.

После Октябрьской революции все имущество кинематографического отдела передается Петроградскому кинокомитету северных коммун, и 30 апреля 1918 года у киностудии, получившей название "Петроградский кинокомитет при Наркомпросе, созданный на базе киноподотдела внешкольного отдела Государственной комиссии по просвещению", начинается плодотворный советский период работы. В том же году создается одна из первых советских игровых кинопостановок под названием "Уплотнение".

Важно отметить, что именно 30 апреля 1918 года считалось официальной датой основания "Ленфильма". Однако в 2019 году, на основании исторических документов, было принято решение о том, чтобы отсчитывать дату создания студии с 5 марта 1914 года. В этот период на киностудии снимаются агитационные, революционные фильмы и экранизации спектаклей-пантомим, а сама киностудия сменяет множество названий: "Севзапкино", "Кино-Север", "Госкино", "Ленинградкино", "Совкино", "Союзкино", "Росфильм", "Союзфильм" и только в 1934 году обретает окончательное "Ленфильм".

Звуковое кино

Переход к звуковому кино был осуществлен, в отличие от, например, голливудских коллег, на удивление безболезненно. Студии, с одной стороны, удалось сохранить актеров, а с другой – улучшить техническое оснащение.

"Чапаев – советский блокбастер"

В 1934 году на экраны советских кинотеатров выходит картина "Чапаев", которая пользуется огромным успехом у зрителей, становится блокбастером своего времени и показывается за рубежом.

Великая Отечественная война

"Ленфильм" продолжает работать даже в самые тяжелые годы начала Великой Отечественной войны. Например, летом 41-го снимается первый фильм "Боевого киносборника" (1941), небольшой сборник историй о солдатской жизни, подвигах и военных тяготах. Однако фашисты все ближе подходили к Ленинграду, и все чаще на улицы города падали бомбы. Руководство понимало, что, с одной стороны, работать под бомбами "Ленфильм" не может, а с другой – что допустить потерю крупнейшей киностудии Советского Союза было нельзя. Именно поэтому 27 августа 1941 года принимается решение об эвакуации "Ленфильма" в Алма-Ату. Алма-Ата была выбрана не случайно. Ленфильмовцы уже сотрудничали с казахскими коллегами при работе над такими картинами, как "Мятеж" и "Амангельды".

Однако Ленинград покинули не все. Часть кинематографистов ушла на фронт, а часть осталась в Ленинграде для работы над кинохроникой. Они вели документальные съемки в ожесточенных сражениях на фронтах и в осажденном Ленинграде. Труды фронтовых операторов вошли в документальную картину "Разгром немецких войск под Москвой", выигравшей первый для Советского Союза "Оскар".

На базе Алма-Атинской киностудии был организован ЦОКС – Центральная Объединенная Киностудия. В нее вошли "Ленфильм" и "Мосфильм". Совместными усилиями кинематографистов было выпущено почти 80% всех картин военного периода.

Эпоха малокартинья

Киностудия возвращается в Ленинград и создает одну из самых известных послевоенных картин – "Золушку". И хотя общая атмосфера и состояние людей явно не располагали к мыслям о приемах, шикарных дворцах и принцессах, тем не менее, именно в то тяжелое послевоенное время были необходимы жизнеутверждающие сюжеты и красивые кадры.

"Золушка" вышла на экраны советских кинотеатров в 1947 году. Это время считается "эпохой малокартинья", которая чуть было не стала роковой для киностудии. Разруха, отсутствие средств и большие потери практически лишили киностудию возможности работать. В этот период кинематографисты создавали документальные и биографические картины о великих соотечественниках, поскольку они считались важными и необходимыми для патриотического воспитания подрастающих поколений. К слову, первым цветной картиной "Ленфильма" стала именно биографическая драма "Мусоргский".

Золотой век

После смерти Сталина количество картин резко возросло, и "Ленфильм" смог вернуться к "ленинградскому кино" с разбором слабостей, конфликтов и внутреннего мира героев. В это время были созданы такие картины, как "Дело Румянцева", "Солдаты", "Дорогой мой человек", "Два капитана", "Дон Кихот", "Чужая родня".

Кроме того, на "Ленфильме" создавались милые и легкие комедийные картины ("Укротительница тигров", "Улица полна неожиданностей", "Максим Перепелица") и мелодрамы ("Она вас любит", "Неоконченная повесть", "Дама с собачкой"). Все эти картины были созданы примерно за пять лет.

На "Ленфильме" начинают появляться новые лица — Алексей Баталов, Иннокентий Смоктуновский, Олег Басилашвили, Олег Стриженов. Начинается "золотой век" киностудии протяженностью в почти 30 лет.

60-ые

В 60-е годы на киностудию приходят такие молодые талантливые режиссеры, как Илья Авербах, Семён Аранович, Виталий Мельников, Алексей Герман, Динара Асанова. Впоследствии они станут признанными мастерами кинематографического искусства.

Снимаются картины самых разных жанров. Например, "Человек-амфибия", "Республика ШКИД", "Свадьба в Малиновке", "Полосатый рейс", "Три толстяка", "Иду на грозу", "Два билета на дневной сеанс", "Рабочий посёлок".

Эмблема

В середине 50-ых годов на студии возникла идея придумать эмблему. В газетах несколько раз проводился конкурс среди читателей, однако подходящего варианта найти, к сожалению, не удалось. Поэтому был проведен конкурс среди профессионалов. В результате отбора была выбрана заставка с Медным всадником в лучах софитов за авторством художницы студии Марины Боголовской.

Неожиданные амплуа

Ленинградские кинематографисты любили экспериментировать с актерами, а потому порой предлагали им неожиданные амплуа. Например, благородный Олег Янковский исполнил роли аморального типа в "Чужих письмах" и бездельника во "Влюблён по собственному желанию", комик Юрий Никулин сыграл главную роль в военной мелодраме "Двадцать дней без войны". Однако самым неожиданным стало участие Андрея Миронова в мрачной картине "Мой друг Иван Лапшин".

"Последний призыв"

Восьмидесятые годы считаются последним десятилетием "золотого века" киностудии. В это время были созданы известные "Собачье сердце", "Остров сокровищ", "Зимняя вишня", "Моозунд", "Выйти замуж за капитана", "Пиковая дама" и продолжения приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Кроме того, работу на студии начинают такие молодые и подающие надежды кинематографисты, как Александр Сокуров, Александр Рогожкин, Сергей Овчаров, Юрий Мамин и Алексей Балабанов. Их называют "Последним призывом" киностудии.

90-ые

В 90-х "Ленфильм" работает с новым и отличающимся от советского материалом. В начале десятилетия драма Павла Лунгина "Такси-блюз" удостаивается приза Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.

С каждым годом количество выпускаемых картин неуклонно сокращается. Виной тому тяжелое положение в стране и отсутствие государственного финансирования. Самыми заметными картинами этого периода являются "Счастливые дни" и "Замок" Алексея Балабанова, "Хрусталев, машину!" Алексея Германа, работы Александра Сокурова, а также "Особенности национальной охоты" Александра Рогожкина.

Наши дни

В начале нулевых "Ленфильм", несмотря на испытываемые трудности, продолжал функционировать, однако количество выпускаемых картин было по-прежнему невелико. Коллективу студии и руководству удалось спасти ее от ликвидации.

О судьбе "Ленфильма" думают до сих пор, а на студии идёт своя жизнь — снимаются фильмы и сериалы, сдаются в аренду техника и помещения, работают кинозал и кинокафе. Сегодня Федор Бондарчук является председателем совета директоров "Ленфильма".

Текст: Никита Агапов

Фото: kinometro.ru; lenfilm.ru; отрывок из фильма "Укротительница тигров"; отрывок из фильма "Такси блюз"