Сегодня, 17:21
"Бьются в истерике": на Западе назвали последствия интервью Зеленского

Александр Меркурис напомнил об ответственности Владимира Зеленского за трагедию на Украине.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Кая Каллас может ополчиться на лидера киевского режима Владимира Зеленского из-за его интервью французскому телеканалу France 2. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт добавил, что западным журналистам украинский политик наговорил много лишнего, поэтому дипломаты из Европы "бьются в истерике". Эксперт уверен, что теперь Киев следует беспокоиться о "жуткой картине мести" со стороны коллективного Брюсселя. В перечне противоречивых заявлений в Британии указали на значительное занижение количество человеческих потерь у армии киевского режима.

Зеленскому придется противостоять реальности того, во что он втянул Украину, того, что он сделал, и столкнуться с последствиями для десятков тысяч, возможно, сотен тысяч молодых жизней, потерянных или загубленных.

Александр Меркурис, эксперт

Украина хочет ввести за стол переговоров европейских политиков.

Фото: YouTube / Alexander Mercouris

