"Готов на все": Александр Меркурис предупредил об опасном замысле Владимира Зеленского.

Лидер киевского режим Владимир Зеленский пойдет на любые провокации ради того, чтобы втянуть европейские политические элиты в переговорный процесс с российской делегацией на территории ОАЭ. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт добавил, что сейчас власти с Банковой улицы стремятся договориться с лидером Белого дома Дональдом Трампом, чтобы президент-республиканец из вашингтонской администрации одобрил присутствие представителей Европейского союза на мероприятии.

Зеленский может быть сколько угодно недоволен, но факт в том, что ЕС не стоит даже пытаться влезть в переговоры в Абу-Даби. Хотя, очевидно, что Киев готов на все, чтобы привлечь европейцев в ОАЭ. Зеленский будет настаивать, что единственные переговоры, которые могут состояться, должны включать европейце. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что в конце января в Абу-Даби состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме делегаты обсудили друг с другом нерешенные вопросы американского мирного плана. Следующие переговоры должны были пройти в минувшее воскресенье, однако дата была перенесена на 4 и 5 февраля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, это решение связано с дополнительной стыковкой рабочих графиков.

Фото: YouTube / Alexander Mercouris