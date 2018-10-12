"Бурановские бабушки" сделали кавер на песню рэпера A$AP Rocky "Babushka"

Бабушкам рэпер понравился, как внешне, так и потому что он называет себя babushka boi.

Певицы из музыкального коллектива "Бурановские бабушки" заценили творчество набирающего популярность американского рэп-исполнителя A$AP Rocky и сделали кавер на его песню. Видео опубликовано на YouTube-канале.

Внимание исполнительниц рэпер привлек тем, что часто носит платки на голове, завязав их на манер бабушек. Помимо этого, A$AP Rocky называет себя babushka boi. "Бурановские бабушки" исполнили на свой манер песню рэпера Babushka.

A$AP Rocky, айда к нам, будешь нашей бабушкой. Вон, платок у тебя уже есть. Бр-р-ра!. Бурановские бабушки

В конце ролика бабушки нахваливают зарубежного певца, зовут его в Россию и обещают подарить платок.

Ранее на Piter.TV: Знанием русского языка удивила возлюбленная Илона Маска: Граймс спела на видео хит Янки Дягилевой.

Фото и видео: В ПЕРВЫЙ РАЗ/ Youtube