"Бурановские бабушки" сделали кавер на песню рэпера A$AP Rocky "Babushka"

Певицы из музыкального коллектива "Бурановские бабушки" заценили творчество набирающего популярность американского рэп-исполнителя A$AP Rocky и сделали кавер на его песню. Видео опубликовано на YouTube-канале.
Внимание исполнительниц рэпер привлек тем, что часто носит платки на голове, завязав их на манер бабушек. Помимо этого, A$AP Rocky называет себя babushka boi. "Бурановские бабушки" исполнили на свой манер песню рэпера Babushka.
A$AP Rocky, айда к нам, будешь нашей бабушкой. Вон, платок у тебя уже есть. Бр-р-ра!.
Бурановские бабушки
В конце ролика бабушки нахваливают зарубежного певца, зовут его в Россию и обещают подарить платок.
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Фото и видео: В ПЕРВЫЙ РАЗ/ Youtube
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