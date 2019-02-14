Знанием русского языка удивила возлюбленная Илона Маска: Граймс спела на видео хит Янки Дягилевой

Девушка не уверенно произносит русские, особенно матерные слова. Однако, видно, что она очень старается.

Канадская певица и актриса Клэр Буше (Граймс) выложила в своем Twitter кавер на балладу российской певицы Янки Дягилевой "Печаль моя светла". Вышло довольно специфично и не совсем похоже не оригинал. Однако, русские поклонники поддержали певицу в этом начинании.

В комментариях сама Граймс написала, что давно не практиковалась петь на русском. Кстати, хоть девушка и родилась в 1988 году в Ванкувере, в ее доме всегда звучала русская речь, так как ее бабушка была украинкой.

С 2018-го Граймс официально встречается с предпринимателем Илоном Маском. Он также вчера показал свои знания русского языка, ответив в Twitter российскому телеканалу.

Фото и видео: ༺GRIMES༻/Twitter