Илон Маск ответил в Twitter российскому телеканалу

Телеканал опубликовал ролик, где "Жигули" едут задом наперед и спросил: "Как тебе такое, Илон Маск?". Он взял и ответил, причем по-русски.

Один из российских телеканалов опубликовал в своем твиттере ролик, где "Жигули едут" задом наперед, и написал "Как тебе такое, Илон Маск"? Как ни странно, Илон Макс ответил, да еще и по-русски.

Ранее в сети появилось видео, на котором "Жигули" едут задом наперед. Ролик стал вирусным, его показывали и многие телеканалы. Восемнадцатилетний юноша сам переделал автомобиль, чтобы он мог так ездить. Однако, создателя "Жиги задом наперёд" оштрафовали на 500 рублей по статье 12,5 КоАП РФ.

Водитель привлечен к административной ответственности за управление автомобилем при наличии условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, а также за несоблюдение требований об обязательном автостраховании, и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. В настоящее время транспортное средство изъято и помещено на охраняемую стоянку. УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Мем "Как тебе такое, Илон Маск" появился в начале 2018 года: пользователи шутили о том, какие российские изобретения способны конкурировать с Tesla, SpaceX и другими продуктами предпринимателя. До этого Маск только однажды ответил изданию "Украинская правда". Правда, на английском.

Никто не знает, говорит ли Маск по-русски. Однако, в мае 2018 года Илон стал встречаться с певицей Граймс, которая в день рождения своего возлюбленного написала в соцсетях: " Мой демон. С днём рождения". Граймс украинка по материнской линии.

Фото: Elon Musk/ Twitter

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