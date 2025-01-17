После тяжёлой болезни умерла участница "Бурановских бабушек" Зоя Дородова

Она была одной из участниц легендарного фольклорного коллектива, который выступил на "Евровидение-2012".

В возрасте 85 лет скончалась Зоя Дородова, одна из участниц легендарного фольклорного коллектива "Бурановские бабушки". О смерти артистки сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев.

Печальная новость. Ушла из жизни Зоя Сергеевна Дородова — участница коллектива "Бабушки из Бураново". Это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас. Выражаю самые глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто разделяет эту боль. Скорбим вместе с вами. Светлая память... Александр Деев, глава Малопургинского района Удмуртии

По данным ряда СМИ, причиной смерти стала тяжелая онкологическая болезнь. Похороны состоялись 21 февраля в селе Бураново, отпевание прошло в храме Святой Троицы .

Зоя Дородова родилась 15 апреля 1940 года. Долгое время она работала пекарем в бурановской пекарне, затем дояркой в колхозе. После замужества переехала в село Бабино, где трудилась поваром и заведующей в школьной столовой. После смерти мужа вернулась в Бураново и до пенсии работала поваром .

В коллективе "Бурановские бабушки" Дородова выступала как певица, однако она не участвовала в конкурсе "Евровидение-2012", где ансамбль занял второе место с песней Party for Everybody . Тем не менее в 2012 году ей было присвоено почетное звание "Народный артист Удмуртской Республики" .

Напомним, в 2024 году ушла из жизни еще одна участница коллектива — Екатерина Шкляева, которой было 86 лет .

Фото: ВКонтакте / Александр Деев