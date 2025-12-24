"Будет гораздо хуже". Мелони сделала прогноз на 2026 год

В Риме поздравили граждан с рождественскими праздниками.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на торжественной церемонии поздравления граждан с рождественскими праздниками заявила публично о том, что 2026 год будет гораздо хуже, чем 2025. Такой комментарий в отношении грядущего будущего страны местная чиновница сделала, выступа перед сотрудниками правительственного Дворца Киджи. Трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале руководства совета министров в Риме.

Мы семья, мы команда, мы боремся весь год. Прошедший год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь, потому что следующий будет гораздо хуже. Поэтому я советую вам правильно отдохнуть в эти праздники, потому что мы увидимся через несколько дней, чтобы продолжить давать ответы этой невероятной стране. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Фото и видео: YouTube / Giorgia Meloni News