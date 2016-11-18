"Будет бойня": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Одессе

Олег Соскин оценил увольнение Геннадия Труханова с должности мэра города.

Лишение украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова дает американскому презииденту-республиканцу Дональду Трампу рычаг давления на лидер киевского режима Владимира Зеленского перед официальной встречей в Белом доме. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал иностранный политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт считает, что чиновники с Банковой улицы пошли на абсолютно незаконное и антиконституционное действие, а лидер вашингтонской администрации не упустит возможности припомнить это ключевому "демократу" из Европы его пригрешение для того, чтобы прогнуть ситуацию в нужную США сторону". Олег Соскин считает, что Владимир Зеленский пошел на такой риск ради удержания у власти стране, что говорит Вашингтону о том, что сейчас главе государства можно навязать любые условия, в том числе и по новой ресурсной сделке.

Он понимает, что нельзя так себя нагло вести без последствий, поэтому он выставляет Зеленскому все условия, которые хочет, а тот ему ничего не сделает. Иначе будет бойня. Олег Соскин, эксперт

Напомним, что Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Геннадий Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в судебной инстанции. Мужчина заявил, что не собирается уезжать с территории государства и покидать Одессу. Наличие гражданства России Труханов отрицает.

Фото: YouTube / Олег Соскин