Им заразились не менее четырех человек в Мадриде.

"Британский" коронавирус добрался до Испании. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на первые данные от официальных лиц страны о случаях заражения новым штаммом COVID-19. Мутация инфекции зафиксирована минимум у четырех жителей Мадрида. Речь идет о людях, недавно прибывших с территории островного государства.

Напомним, что штамм выявлен Британией в сентябре 2020 года. Позже такую же мутацию коронавируса зарегистрировали во Франции. Ее завез мужчина, который посетил город Тур после поездки в Соединенное королевство. Сейчас он самоизолирован. Новым штаммом также заразились жители Ирландии и Японии. С 24 декабря он начал распространяться по Германии, затем - в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.

Попова заявила, что в РФ не обнаружен штамм COVID-19, найденный в Великобритании.

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