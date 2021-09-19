Британия готова действовать для защиты неба над странами НАТО

Иветт Купер прокомментировала недавние инциденты с "нарушением воздушных границ" в Европе.

Великобритания готова принять участие в защите воздушного пространства стран-членов Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Соединенного королевства Иветт Купер. Иностранный дипломат из Лондона выступила с речью на заседании Совета Безопасности ООН, посвященной украинскому кризису.По словам главы Форин Оффиса, за воздушными инцидентами в Эстонии, Польше и Румынии якобы стоит российское руководство.

За последние недели мы видели провокационные и безрассудные нарушения воздушного пространства НАТО в Эстонии, Польше и Румынии, против которых НАТО решительно выступает. И мы будем готовы действовать Иветт Купер, глава Форин офиса

Напомним, что эстонский премьер-министр Кристен Михал указал общественности на то, что Таллин запросил консультации у стран-членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора. Национальное правительство сообщило о якобы совершенным российскими истребителями нарушении воздушных границ европейской страны. До этого власти Эстонии выступили с утверждением о том, что утром 19 сентября три российских самолета МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

Фото и видео: Организация Объединенных наций