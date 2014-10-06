Telegraph: Британия требует от Палестины изменить школьные учебники

Лондон рассказали о трех условиях для начала дипломатических контактов с ПНА.

Национальное правительство Великобритании требует от Палестинской национальной администрации (ПНА) прекратить выплаты семьям террористов, а также переписать школьные учебники перед тем, как устанавливать полноценные дипломатические отношения. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники. В СМИ заметили, что власти из Соединенного королевства настаивают на том, чтобы ПНА прекратила выплачивать пособия родственникам "мучеников", которые убили израильтян или были задержаны за нападения на еврейских граждан. По данным газеты, президент Палестины Махмуд Аббас собирается положить конец этой схеме специальным указом.

Дополнительно правительство премьер-министра Кира Стармера хочет добиться внесения изменений в палестинские школьные учебники из-за наличия в них антисемитизма. Еще одним требованием из Лондона называется проведение политических реформ и организация новых выборов. Пресса указала, что сейчас Британия активно сотрудничает с Парижем по этим вопросам. Только после выполнения условий со стороны ПНА страна будет готова открыть свое посольство в Восточном Иерусалиме или подписать международное соглашение.

