Игра против "Лейпцига" завершилась со счетом 4:1.

Дортмундская "Боруссия" в пятый раз стала обладателем Кубка Германии. В финале турнира команда смогла обыграть противника из "Лейпцига". Встреча завершилась с результатом 4:1. В составе клуба-победителя на 5 и 45, 28 и 87 минутах отличились Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд. Оба спортсмена смогли дважды попасть мячом в ворота соперников. От "Лейпцига" отметился только Дани Ольмо на 72 минуте игры.

"Боруссия" стала обладателем Кубка Германии в пятый раз. По данному показателю клуб сравнялся с "Шальке" и "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне. Большее количество раз турнир выигрывали только "Вердер" (6) и "Бавария" (20). В финальном этапе соревнования "Боруссия" выступала десять раз. В последний раз это фиксировалось в 2017 году.

"Лейпциг" во второй раз вышел в финал Кубка Германии. В 2019 году клуб уступил "Баварии" со счетом 0:3.

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Видео: YT / German Football